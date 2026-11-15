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Denizli’de trafik kazası! Kargo aracı traktör römorkuna çarptı, ölü ve yaralılar var

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Denizli’de trafik kazası! Kargo aracı traktör römorkuna çarptı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiDenizli’de trafik kazası! Kargo aracı traktör römorkuna çarptı, ölü ve yaralılar var

Denizli'de meydana gelen feci kazada kargo aracı traktör römorkuna çarptı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada bir kadının öldüğü, 5 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Kaza, Honaz ilçesi Karakurt-Karateke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kargo aracı, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kargo aracı şarampole uçtu.

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İNSANLAR YOLA SAVRULDU

Kazada traktörün römorkunda bulunan 5 kişi yola savrulurken, kargo aracının sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Nurcan Yenitürk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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