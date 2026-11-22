Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, traktör kazasında hayatını kaybetti. Zeynep Aköz, eşinin ardından yapılan muhtarlık seçiminde aday oldu. 260 oy alarak rakibini geride bırakan Aköz, mahallenin yeni muhtarı seçilirken Kozan’ın 4’üncü kadın muhtarı olarak kayıtlara geçti.

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, 2 Ağustos'ta devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Muhtarın ölümünün ardından bugün mahalle sakinleri yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti. İki adayın yarıştığı seçimde Mustafa Aköz'ün eşi Zeynep Aköz 260 oy alırken, diğer aday Ramazan Koçyiğit 197 oyda kaldı.

EŞİNİN YERİNE GEÇTİ

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Eskimantaş Mahallesi’nin yeni muhtarı Zeynep Aköz oldu. Eşinin vefatının ardından girdiği seçimde sandıktan zaferle çıkan Zeynep Aköz, bu sonuçla Kozan ilçesinde seçilen 4’üncü kadın muhtar olarak kayıtlara geçti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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