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Ev değil sanki cephanelik! Bahçeden toprağa gömülü halde çok sayıda silah çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki bir evin bahçesinden adeta cephanelik çıktı. Jandarma ekiplerinin, bomba arama köpekleriyle birlikte yaptığı aramada, toprağa gömülü halde 7 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve 300'ü aşkın fişek ele geçirildi.

Yozgat Akdağmadeni'nde İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bomba Arama Köpek Ekipleri, ilçeye bağlı bir köyde şüphelilerin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

TABANCA, AV TÜFEĞİ, ŞARJÖR...

Arama neticesinde evin bahçesinde toprağa gömülü halde 7 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 254 adet 9 mm çapında fişek, 50 adet 45 mm çapında fişek, 9 adet tabanca şarjörü bulundu.

Ev değil sanki cephanelik! Toprağa gömülü halde çok sayıda silah çıktı - 1. Resim

Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili bir şüpheli, Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Diğer şüpheli ise ifadesinin alınmasına serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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