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Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Sakarya'daki orman yangını evleri kül etmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Hacılar Mahallesi'ne sıçradı. Tedbir amacıyla Hacılar ve Taşoluk mahalleleri tahliye edilirken, yangında 3 ev tamamen yandı. Alevlerin gece boyu sürdüğü yangın sabaha karşı kontrol altına alınırken, yapıların uğradığı ağır hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda alevlere teslim olan mahallede küle dönen yapıların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın neticesince harabeye dönen yapılar, havadan da görüntülendi.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Sakarya'daki orman yangını evleri kül etmiş - 1. Resim

Önceki gün saat 17.15 sıralarında Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek gayesiyle, tedbir amacıyla Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Sakarya'daki orman yangını evleri kül etmiş - 2. Resim

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Alevlerin sıçradığı mahallede 3 ev tamamen yandı. Gece saatlerince alevlerin içine giren ekipler, mahallede yangını kontrol altına aldı. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin yapılara verdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Adeta harabeye dönen yapılardan geriye taş ve beton yığınları kaldı.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Sakarya'daki orman yangını evleri kül etmiş - 3. Resim

"İKİ KATLI EVİM, AHIR VE SAMANLIĞIMDAN GERİYE KÜL KALDI"

Yangın neticesince harabeye dönen yapılar, havadan da görüntülenirken, evlerden birinde kaldığını aktaran Hüseyin Özalp, "Söyleyecek bir şey yok, Allah'ın takdiri. Evimiz ve mallarımız yandı ama çok şükür can kaybı yok. Ben bir saat önce evden çıkmıştım, rahatsızdım doktora gittim. 'Yangın var' dediler, geri geldik. İki katlı evim, ahır ve samanlığımdan geriye kül kaldı. Hepsi yandı. 30 yıl yaşadım, burada annem ile kardeşim kalıyor. Benim evimle birlikte 3 tane ev yandı, 3 tane de kullanılmayan ev yanmış. Kurtarılan hiçbir şey yok, ev komple yandı. Su motorlarım, 15-16 tane lastiğim ve buğdaylar yandı." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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