Gaziye hakaret etmişti, hakkında karar verildi! İfadesi pes dedirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Temmuz 2025 21:00 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 21:10 - Güncelleme:

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İstanbul'da sosyal medyada bir gaziye "Aldığın paraları geri ver" diyerek hakaret eden A.S. adlı şahıs, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklandı. Şahsın, hakimlikteki sorgusunda, "Aile bireylerimden cezaevinde olanlar vardır. Dağda ölen akrabalarım vardır. Barış sürecinde acı çekenler olduğu gibi menfaatçi olanlar da vardır. Menfaatçi olunmasına karşı yazdığım yazıdır." demesi ise tepki çekti.

İstanbul'da, sosyal medyada bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.S, emniyetteki işlemleri sonrası Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Şüpheli A.S, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İFADESİ PES DEDİRTTİ A.S. hakimlikteki sorgusunda, "7-8 aydır barış sürecindeyiz. Bu nedenle yazdım. Aile bireylerimden cezaevinde olanlar vardır. Dağda ölen akrabalarım vardır. Barış sürecinde acı çekenler olduğu gibi menfaatçi olanlar da vardır. Menfaatçi olunmasına karşı yazdığım yazıdır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." ifadelerini kullandı. İlgili Haber Gaziye "Aldığın paraları geri ver" diyerek hakaret eden şahıs gözaltında TUTUKLANDI Davaya bakan hakim, gaziye hakaret eden A.S'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına hükmetti. NE OLMUŞTU? 1994 yılında mayına basarak gazi olan Hikmet Özcanlı, sosyal medya hesabından, 'Ayaklarımı geri verin, barışalım' ifadeleriyle bir paylaşım yapmıştı. Gazinin paylaşımının altına bir şahıs ise "Aldığın paraları geri ver." diye aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı. BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşım yapan bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüphelinin tespit edildiği belirtilmişti. Şüphelinin Ümraniye'de ikamet ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. Açıklamada şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmiş ve A.S. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir