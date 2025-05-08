Gümrük memurları fark etti! Kadın altınları öyle bir yere saklamış ki gören hayrete düştü

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gümrük memurları, kadın yolcunun iç çamaşırı ve koltuk altına gizlediği 2 kiloluk kaçak altın külçesini ele geçirdi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen kadın yolcu Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının radarına takıldı.

Gümrük muayenesi sırasında, üzerinde D.E. baş harfleri bulunan Bulgaristan vatandaşı yolcunun kişisel muayenesinde, iç çamaşırında ve koltuk altı bölgesinde vücuduna yapışık 4 adet sarı metal döküm bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bilirkişi tarafından yapılan incelemede dökümlerin altından yapıldığı belirlendi. Toplam 2 bin 48 gram olan kaçak altına el konuldu.

Olayla ilgili olarak Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturmayı yürüten gümrük müfettişi tarafından soruşturma öncesi soruşturma başlatıldı.