Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamlarını yurt dışı numaralarından arayarak ölümle tehdit eden ve haraç isteyen "Kurşunlar" suç örgütüne yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün özellikle Adana'nın iki mahallesinde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Soruşturmadaki en ağır iddialardan biri ise haraç talep edilen kişinin 2010 doğumlu oğlunun başından vurulması oldu.

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Adana'nın Dağlıoğlu ve Gülbahçesi sokaklarında terör estiren, iş insanlarını yabancı hatlar üzerinden arayıp haraç isteyen silahlı suç ağına şafak vakti operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Adana merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 35 şüpheliden 25’i gözaltına alındı.

İŞ ADAMLARINA ÖLÜM TEHDİDİ

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, iş yeri ve ikamet kurşunlama, silahla tehdit, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

Haraç için 16 yaşındaki çocuğu vurdular: Adana'da iki mahalleyi mesken tutan çeteye operasyon

Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları üzerinden örgütün reklamını yaptıkları ve yeni üyeler kazanmaya çalıştıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin ayrıca yurt dışı kaynaklı telefon numaraları üzerinden iş insanlarını arayarak ölümle tehdit ettikleri ve haraç adı altında para talep ettikleri ortaya çıkarıldı.

ÇOCUĞU BAŞINDAN VURDULAR

Soruşturma dosyasında yer alan en dikkat çekici olayın 19 Ekim 2026 tarihinde yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre örgüt üyeleri, haraç talep ettikleri bir kişinin 2010 doğumlu oğlunu öldürme kastıyla silahla başından yaraladı.

Haraç için 16 yaşındaki çocuğu vurdular: Adana'da iki mahalleyi mesken tutan çeteye operasyon

ÖNCEKİ TUTUKLAMALAR DA DURDURMADI!

Örgüte yönelik 26 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen önceki operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 34’ü tutuklanmıştı.

Ancak yürütülen yeni soruşturmalar kapsamında şüphelilerin benzer suçları işlemeye devam ettiklerinin değerlendirildiği belirtildi.

3 ŞÜPHELİYE KIRMIZI BÜLTEN

Yapılan tespitlerde, yeni operasyon kapsamında hedef alınan 35 şüpheliden 6’sının yurt dışında, 9’unun ise ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden 7’si hakkında başka soruşturma ve dosyalar kapsamında yakalama kararı olduğu, bunlardan 3’ünün kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

Haraç için 16 yaşındaki çocuğu vurdular: Adana'da iki mahalleyi mesken tutan çeteye operasyon

Örgüt lideri olduğu belirtilen Mehmet Raşit Aktay ile örgüt yöneticisi ve üyelerinden bazılarının farklı ağır ceza mahkemelerinde uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme gibi suçlardan yargılandıkları ve haklarında kırmızı bülten bulunduğu kaydedildi.

Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4’ü aranan şahıs (ASÇ) olmak üzere toplam 35 şüphelinin yakalanması hedeflenirken, 25 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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