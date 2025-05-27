Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İğrenç teklifi reddettiği için Rümeysa'yı öldürmüştü: Katil zanlısı 3 kez ifade değiştirdi

İğrenç teklifi reddettiği için Rümeysa'yı öldürmüştü: Katil zanlısı 3 kez ifade değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İğrenç teklifi reddettiği için Rümeysa&#039;yı öldürmüştü: Katil zanlısı 3 kez ifade değiştirdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de cinsel birlikteliğini kabul etmediği Rümeysa Meriç Özcan'ı öldürmekle suçlanan Tunay A., 3 kez ifade değiştirdi. Olayın kaza olduğunu öne süren şüphelinin vahşi cinayetini cumhuriyet savcısı anlattı.

Korkunç olay geçtiğimiz yıl mayıs ayında Kocaeli'nde yaşandı. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin 15 metre ilerisinde 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Özcan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri Tunay A. (23), Eşref K. (21), Yaser A.A. (21) ile Ceylan Ç. (21) ve K.N.K. (17) adlı kızlar gözaltına aldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden Tunay A. tutuklanırken, Eşref K., Yaser A.A., Ceylan Ç. ve K.N.K. serbest bırakıldı.

DEFALARCA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tunay A., polise verdiği ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu belirtti. Olay mahallindeki incelemenin ardından tekrar ifadesi alınan zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Savcı karşısına çıkarılan Tunay A., tekrar ifadesini değiştirerek olayın kaza olduğunu belirtti. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Tunay A.'nın olay günü 0.47 promil alkollü olduğu belirtildi.

Şüphelinin hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar cezalandırılmasına yönelik iddianame hazırlandı.

İğrenç teklifi reddettiği için Rümeysa'yı öldürmüştü: Katil zanlısı 3 kez ifade değiştirdi - 1. Resim

GENÇ KIZI VAHŞİCE ÖLDÜRMÜŞ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında olay tarihinde sanık Tunay A'nın maktul Rümeysa Meriç Özcan'ı cebir kullanmak suretiyle ve cinsel bir gaye ile hürriyetinden yoksun kıldığını, akabinde maktulün kendisine karşı koyması üzerine kollukta alınan ifadesinde belirttiği üzere ve olay yerinde de maktulün boynuna dolanmış vaziyette bulunan halat tarzı ipi maktulün boynuna doladığını ve kafasını aracın içinde bulunan koltuk başlığı kısmına defaten vurduğunu belirtti.

Sanığın maktulün öldüğünü varsayarak trafik kazası süsü vermeye çalıştığı belirtildi. Savcı, sanığın hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, ayrıca kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan da sanık hakkında 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

İğrenç teklifi reddettiği için Rümeysa'yı öldürmüştü: Katil zanlısı 3 kez ifade değiştirdi - 2. Resim

"KAZA, SUÇU KABUL ETMİYORUM"

Mütalaayı kabul etmeyen tutuklu sanık Tunay A., "Rümeysa araca binerek sürdü ve kaza meydana geldi. Olay yerine inmedim. Maktul kız arkadaşım olur. Kasıtlı eylemim olmamıştır. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İğrenç teklifi reddettiği için Rümeysa'yı öldürmüştü: Katil zanlısı 3 kez ifade değiştirdi - 3. Resim

"HAYALLERİMİ BİTİRDİ"

Duruşma sonrası basın mensuplarını açıklama yapan maktulün annesi Kevser Erden, "Sanığın en ağır şekilde indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istiyorum. Yavrumu hayattan kopardı. Hayallerimi bitirdi. Sanığın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'den resmi açıklama: Çağdaş Atan için karar verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arazi kavgasında kan aktı! Babasıyla birlikte bir kişi kurşunların hedefi oldu, hastane karıştı - 3. SayfaArazi kavgasında kan aktı! Babası kurşunların hedefi olduŞırnak bu kazaya ağlıyor: Anne ve 3 kızı feci şekilde can verdi - 3. SayfaAnne ve 3 kızı feci şekilde can verdiGeri manevra yapan aracın altında kalmıştı! Acı haber geldi - 3. SayfaGeri manevra yapan aracın altında kalmıştı! Acı haber geldiDolandırıcılar öyle bir tuzak kurdu ki! Evini kendi elleriyle sattı, kaldırım taşıyla telefonunu bile kırdı - 3. SayfaEvini sattı, kaldırım taşıyla telefonunu bile kırdıDaha 6 yaşındaydı! Kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti - 3. SayfaMinik Yusuf kalbine yenildi, ailesi kahrolduBir döner zincirine daha soruşturma! İhraç polis, asker, savcı... Hepsi FETÖ'ye çalışmış - 3. SayfaBir döner zincirine daha soruşturma!
Sonraki Haber Yükleniyor...