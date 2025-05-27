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Şırnak bu kazaya ağlıyor: Anne ve 3 kızı feci şekilde can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şırnak bu kazaya ağlıyor: Anne ve 3 kızı feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak'ta şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralılardan Ceylan Aytaş'ın da öldüğü öğrenildi.

Şırnak- Cizre kara yolu 3 gün önce kana bulandı. Şarampole yuvarlanan hafif ticari araç Aytaş ailesinin evine ateş düşürdü. 

Trafik kazasında yaralanan Ceylan Aytaş (27), tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Şırnak bu kazaya ağlıyor: Anne ve 3 kızı feci şekilde can verdi - 1. Resim

ANNE VE KIZLARI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki hafif ticari araç, 24 Mayıs'ta Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Azime Aytaş (64) ile kızları Nesrin (26) ve Sibel Aytaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Şırnak bu kazaya ağlıyor: Anne ve 3 kızı feci şekilde can verdi - 2. Resim

Kazada yaralanan sürücü, Leyla (29) ve Ceylan Aytaş, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Ceylan Aytaş Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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