İstanbul'da trafiğinde büyük facia! Tır karşı şeride geçti, olay yerinde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Mayıs 2025 00:52 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 00:57 - Güncelleme:

İstanbul Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan tır faciayı beraberinde getirdi. Karşı şeride geçtikten sonra önce bir araca sonra bir motosiklete çarpan tır, bir kişinin ölümüne 2 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçtikten sonra bir araca ve bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İlgili Haber Sivas'ta feci kaza: Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK FACİASI Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HCU 460 plakalı tır, karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki 54 AHY 420 plakalı otomobile ardından S.T.‘in kontrolündeki 34 NBE 384 plakalı motosiklete çarptı. MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki S.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. LİMAN YOLU TRAFİĞE KAPANDI Kaza nedeniyle Liman Yolu trafiğe kapanırken, yapılan çalışmalar sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden S.T.‘nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak