Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da trafiğinde büyük facia! Tır karşı şeride geçti, olay yerinde can verdi

İstanbul'da trafiğinde büyük facia! Tır karşı şeride geçti, olay yerinde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da trafiğinde büyük facia! Tır karşı şeride geçti, olay yerinde can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan tır faciayı beraberinde getirdi. Karşı şeride geçtikten sonra önce bir araca sonra bir motosiklete çarpan tır, bir kişinin ölümüne 2 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçtikten sonra bir araca ve bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK FACİASI

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HCU 460 plakalı tır, karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki 54 AHY 420 plakalı otomobile ardından S.T.‘in kontrolündeki 34 NBE 384 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki S.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

LİMAN YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Liman Yolu trafiğe kapanırken, yapılan çalışmalar sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden S.T.‘nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Macron, Merz, Starmer ve Tusk Kiev'e gidiyor! Rusya'ya '30 günlük ateşkes' çağrısı10 Mayıs 2025 Cumartesi deprem listesi! Son dakika deprem mi oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayrampaşa'da kepçe önüne geleni biçti! Kaza sonrası isyan: İBB'den çözüm bekliyoruz - 3. SayfaBayrampaşa'da kepçe önüne geleni biçti!Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil birbirine girdi! 8 ölü, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaYolcu otobüsü, kamyon ve otomobil birbirine girdiBeton mikserine çarparak hayatını kaybetmişti! Saniye'nin son anları kask kamerasında - 3. SayfaSaniye'nin son anları kask kamerasındaYalnız yaşayan yaşlı kadın 4. kattan düştü! - 3. SayfaYalnız yaşayan yaşlı kadın 4. kattan düştü!Alanya'da turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaAlanya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varÇocuklarını dilendiren 6 şahıs yakalandı! Yasal işlem başlatıldı - 3. SayfaÖz çocuklarını dilendiriyorlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...