İstanbul'da yolcu otobüsü cayır cayır yandı, facianın eşiğinden dönüldü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Ümraniye'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şerifali Mahallesi Alptekin Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı. Otobüs şoförü, durumu fark edince aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
Ardından alev alan otobüse ilk müdahale otobüs çalışanları ile çevredekiler tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüste hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir