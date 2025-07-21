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İzmir'de sahte alkol operasyonu! Tonlarcasına el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de sahte içki depolarına düzenlenen operasyonda yaklaşık 6 ton ağırlığında ve 5 milyon TL değerinde sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde sahte içki üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYON TL

14-16 Temmuz tarihlerinde Bornova ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen adreslere ve şüphelilere ait araçlara eş zamanlı baskın yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL'yi bulan çok sayıda sahte malzeme ele geçirdi.

İzmir'de sahte alkol operasyonu! Tonlarcasına el konuldu - 1. Resim

TONLARCA SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda; 5,8 ton taklit etiketli etil alkol, 4,46 litre içki aroması, 4 bin 470 adet boş içki şişesi, 12 bin 50 adet kapak, 500 adet içki kutusu bulundu. Etil alkolün merdiven altı şartlarda üretildiği, dolum için hazırlanan şişe ve kapakların da iç piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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