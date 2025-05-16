Kayseri'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza Melikgazi ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. 3 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı.
5 KİŞİ HASTANELİK OLDU
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş