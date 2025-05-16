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Kayseri'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayseri&#039;deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Kaza Melikgazi ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. 3 otomobil ile bir ticari aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı. 

Kayseri'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı! - 1. Resim

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'deki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı! - 2. Resim

Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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