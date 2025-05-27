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Kilometrelerce aradılar! Şanlıurfa'da acı olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı. Akıntıya kapılan 13 yaşındaki Ahmet Ali için 22 kilometrelik mesafe arandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kilometrelerce aradılar! Şanlıurfa'da acı olay - 1. Resim

ARAMALAR SÜRÜYOR

Ekipler, Ali'nin akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 22 kilometre ilerisinde bulunan Çamlıdere mevkisinde su altından ve su yüzeyinden arama çalışmasını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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