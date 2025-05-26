Sulama kanalındaki dehşet anları kamerada! Yuvarlanan ciptekiler canını zor kurtardı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adana'da sürücüsü bilinmeyen cip sulama kanalına yuvarlandı. Suda sürüklenen araçtaki iki kişiye çevredekiler yardım ederken o anlar kameralara yansıdı.
Olay Adana'nın Seyhan yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, Sarıhamzalı Mahallesi'nde sulama kanalına yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akıntı nedeniyle suda sürüklenen araçtaki 2 kişi çevredekilerden yardım istedi.
VATANDAŞLAR KANALA GİRİP KURTARDI
Kanala giren vatandaşların ulaştığı 2 kişi, kıyıya çıkarıldı.
Kurtarma çalışması bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar