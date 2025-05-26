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Adana'da yürek burkan baba-kız hikayesi: 6 yaşında hem göz oldu hem kulak...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da yüzde 95 görme ve yüzde 36 işitme engelli kağıt toplayıcısı Ali Dağ'ın hem gözü hem kulağı 6 yaşındaki kızı Hayrunnisa oldu. Baba Dağ kızının desteğini "Kızım olmasa ben işe çıkamam, o benim görmeyen gözüm, elim, ayağım. O olmasa dışarı dahi çıkamam" sözleriyle anlattı.

Adana'da yaşayan 41 yaşındaki engelli Ali Dağ, 11 sene önce Azize Dağ ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden en büyüğü şu an 10 yaşında olan 4 çocuğu dünyaya geldi. 

Gözleri neredeyse hiç görmeyen ve duyma kabiliyeti de sınırlı olan Ali Dağ, ailesini geçindirebilmek için atık kağıt toplayarak yaşamını sürdürüyor.

Adana'da yürek burkan baba-kız hikayesi: 6 yaşında hem göz oldu hem kulak... - 1. Resim

BABASININ HEM GÖZÜ HEM KULAĞI

Hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele eden babanın, sabahın erken saatlerinde çıktığı iş yolculuğuna son yıllarda küçük kızı Hayrunisa eşlik ediyor.

Henüz ilkokula bile başlamamış olan Hayrunisa, babasının bastonla yürürken karşılaştığı engelleri aşmasına yardım ediyor, yolda karşılaştıkları insanlarla babasının iletişim kurmasına destek oluyor.

Adana'da yürek burkan baba-kız hikayesi: 6 yaşında hem göz oldu hem kulak... - 2. Resim

"KIZIM OLMASA HİÇBİR ŞEY YAPAMAM"

Ali Dağ, "Gözlerim görmüyor ve işe kızımla birlikte gidiyoruz. Kızım beni yönlendiriyor, o olmasa hiçbir şey yapamam. Gözümün tedavisi için yardım bekliyorum. Dünyaya farklı bir şekilde bakmak isterim. Kızım olmasa ben işe çıkamam, o benim görmeyen gözüm, elim, ayağım. O olmasa dışarı dahi çıkamam" dedi.

Adana'da yürek burkan baba-kız hikayesi: 6 yaşında hem göz oldu hem kulak... - 3. Resim

Hayrunisa da babasına yardımcı olduğunu anlatarak, "Babamın gözleri görmediği için ona yardımcı oluyorum. Karton topluyoruz, babamın görmeyen gözleri oluyorum. Babamla birlikte işe gitmekten mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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