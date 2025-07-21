Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kırıkkale'de maganda dehşeti için bulunan çözüm 37 kişiyi yakalattı

Kırıkkale'de maganda dehşeti için bulunan çözüm 37 kişiyi yakalattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Maganda, Dron, Kırıkkale, Silah, Güvenlik, Düğün, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düğünlerdeki maganda dehşetine son vermek için dronlar devreye girdi. Kırıkkale'de havaya ateş ettiği tespit edilen 37 kişiye idari işlem uygulandı.

Düğün ve kutlamalarda can alan maganda dehşetine karşı çözüm dronlarda bulundu. Kırıkkale'de maganda kurşunlarının önüne geçilmesi amacıyla Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalarda polis ve jandarma ekipleri, "Silahtan çıkan bir ses, kaybedilen nefes" mottosuyla vatandaşları uyardı. 

Jandarma ekipleri, köy ve kırsal bölgelerdeki düğün, kına ve asker uğurlaması gibi organizasyonlarda havaya ateş edenleri tespit etmek için dron destekli denetim uygulamasına geçti. Havadan kaydedilen görüntülerle tespit edilen 9’u kamu personeli 37 kişi hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

MESAJLA BİLGİLENDİRME

Kent merkezinde ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, düğün alanlarına bilgilendirici afişler asıyor. Etkinlik öncesinde organizasyon sahiplerine uyarılarda bulunuluyor. Silah ruhsatı bulunanlara ve muhtarlara da SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

Düğün sahibi İsa Yeşilyurt, "Herkesin bu konularda ehemmiyet göstermesini temenni ediyorum. Biz tüm önlemleri aldık. Polis ekipleri de sağ olsunlar broşürleri verdi" dedi.

Gelin Aysel Yeşilyurt, "Silahın her türlüsüne karşıyız. Bu mutlu günde sorun çıksın istemeyiz. Toplumumuzun da bilinçlenmesi için hep birlikte el atmalıyız bu olaya" ifadelerini kullandı.

Dilay Gökbulut ise "Silaha zaten karşıyız. Silah atılmasını da engellemeye çalışıyorum. Toplum olarak da buna özen göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Turgay Ahmet Gezgin öldü mü? Aydın'da eşi ve çocuklarını katletmişti!ABD’li Senatör Graham Putin’e ‘sıran geliyor’ diye bağırdı! Çin, Hindistan ve Brezilya da hedefte
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! İzmir'de yakalandı - 3. Sayfa3 ayrı dosyadan 19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandıİstanbul'da vatandaşın kanını emen çetelere operasyon: Çok sayıda tutuklama var! - 3. SayfaVatandaşın kanını emen çetelere operasyon!Şanlıurfa'da binlerce konuta elektrik sağlayan trafolara silahlı saldırı! - 3. SayfaBinlerce konuta elektrik sağlayan trafolara silahlı saldırı!Kocaeli'de alkollü sürücü dehşeti! Araç bariyere saplandı: Ölüm haberleri geldi - 3. SayfaAraç bariyere saplandı: Ölüm haberleri geldiHatay'da Ayşe Tokyaz için yürüyüş! Annesi ve ikiz kardeşinin gözyaşları yürekleri dağladı - 3. SayfaAnne-kızın feryatları yürekleri dağladı!14 yaşındaki çocuğu zorla çalıştırıp dövmüşlerdi: İşletmeci korkunç görüntüleri yalanladı - 3. SayfaÇocuğu alıkoyup dövmüşlerdi: O işletmeci konuştu
Sonraki Haber Yükleniyor...