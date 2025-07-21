Kırıkkale'de maganda dehşeti için bulunan çözüm 37 kişiyi yakalattı

Düğünlerdeki maganda dehşetine son vermek için dronlar devreye girdi. Kırıkkale'de havaya ateş ettiği tespit edilen 37 kişiye idari işlem uygulandı.

Düğün ve kutlamalarda can alan maganda dehşetine karşı çözüm dronlarda bulundu. Kırıkkale'de maganda kurşunlarının önüne geçilmesi amacıyla Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalarda polis ve jandarma ekipleri, "Silahtan çıkan bir ses, kaybedilen nefes" mottosuyla vatandaşları uyardı.

Jandarma ekipleri, köy ve kırsal bölgelerdeki düğün, kına ve asker uğurlaması gibi organizasyonlarda havaya ateş edenleri tespit etmek için dron destekli denetim uygulamasına geçti. Havadan kaydedilen görüntülerle tespit edilen 9’u kamu personeli 37 kişi hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

MESAJLA BİLGİLENDİRME

Kent merkezinde ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, düğün alanlarına bilgilendirici afişler asıyor. Etkinlik öncesinde organizasyon sahiplerine uyarılarda bulunuluyor. Silah ruhsatı bulunanlara ve muhtarlara da SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

Düğün sahibi İsa Yeşilyurt, "Herkesin bu konularda ehemmiyet göstermesini temenni ediyorum. Biz tüm önlemleri aldık. Polis ekipleri de sağ olsunlar broşürleri verdi" dedi.

Gelin Aysel Yeşilyurt, "Silahın her türlüsüne karşıyız. Bu mutlu günde sorun çıksın istemeyiz. Toplumumuzun da bilinçlenmesi için hep birlikte el atmalıyız bu olaya" ifadelerini kullandı.

Dilay Gökbulut ise "Silaha zaten karşıyız. Silah atılmasını da engellemeye çalışıyorum. Toplum olarak da buna özen göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.