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Konya'da feci olay: 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Konya&#039;da feci olay: 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da bir binanın 3'üncü katından düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Bodur Sokak'ta 8 yaşındaki Y.D, bir binanın 3'üncü katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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