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Malatya'da kağıt toplayıcıları arasında silahlı kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya&#039;da kağıt toplayıcıları arasında silahlı kavga
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, kağıt toplayıcılığı yapan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, kağıt toplayıcılığı yaptığı belirtilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir iş yeri önünde oturan grubun yanına gelen bir şahıs, kısa süre sonra yanında taşıdığı tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken zanlı kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

1 KİŞİ ARANIYOR

İhbarı üzerine olay yerine polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ifadelerinde olayı gerçekleştiren kişinin F.T. olduğunu belirttikleri öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 boş kovan ile bir dolu fişek bulurken, kaçan şüphelinin yakalanması çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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