Manisa'da can pazarı! Minibüs devrildi, ölü yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Mayıs 2025 05:28 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 05:28 - Güncelleme:

Manisa'da kontrolden çıkan bir minibüs devrildi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yalçın G. idaresindeki minibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 1 KİŞİ CANINDAN OLDU, 13 DE YARALI VAR Kazada, araçtaki Büşra K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı. İlgili Haber Direksiyon kilitlendi, minibüs ormanda uçtu! Çok sayıda yaralı var İlgili Haber Mardin'de acı kaza: 3 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş