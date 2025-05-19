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Manisa'da can pazarı! Minibüs devrildi, ölü yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Manisa&#039;da can pazarı! Minibüs devrildi, ölü yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'da kontrolden çıkan bir minibüs devrildi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yalçın G. idaresindeki minibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Manisa'da can pazarı! Minibüs devrildi, ölü yaralılar var - 1. Resim

1 KİŞİ CANINDAN OLDU, 13 DE YARALI VAR

Kazada, araçtaki Büşra K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

Manisa'da can pazarı! Minibüs devrildi, ölü yaralılar var - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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