Manisa'da can pazarı! Minibüs devrildi, ölü yaralılar var
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Manisa'da kontrolden çıkan bir minibüs devrildi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yalçın G. idaresindeki minibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ CANINDAN OLDU, 13 DE YARALI VAR
Kazada, araçtaki Büşra K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş