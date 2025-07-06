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Mersin'de katliam gibi kaza! Otomobil tırın altına girdi, 5 ölü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;de katliam gibi kaza! Otomobil tırın altına girdi, 5 ölü var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil, tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Pozantı istikametine seyir halinde olan araç, bir tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Mersin'de katliam gibi kaza! Otomobil tırın altına girdi, 5 ölü var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Korkunç kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 1 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hafif ticari aracın tırın altına girdiği kaza sonrası yoldaki trafik bir süre aksadı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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