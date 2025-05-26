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Narin Güran cinayeti davasında cezalar onandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Narin Güran cinayeti davasında cezalar onandı
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da vahşi cinayete kurban giden Narin Güran'ın ölümüne ilişkin görülen davada cezalar onandı.

Türkiye'de infiale neden olan 8 yaşındaki  Narin Güran cinayetiyle ilgili amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası almıştı. Küçük kızın cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf mahkemesi, Narin Güran cinayeti davasında anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini hukuka uygun buldu.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

CEZALAR ONANDI

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Narin Güran davasında oy çokluğuyla karar vererek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onadı.

Kararda, "İzah olunan nedenlerle üzerlerine atılı İştirak Halinde Çocuğa Karşı Kasten Öldürme suçunu işlediklerine dair 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170/2 maddesi uyarınca yeterli delil elde edilen şüphelilerin yargılamalarının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile cezalandırılmalarına, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylem esnasında ve sonrasındaki tutum ve davranışları dikkate alınarak mahkemenizce haklarında TCK 62. maddesinin tatbikine yer olmadığına" yani ceza indirimine yer olmadığını vurgu yapıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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