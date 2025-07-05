Su dinamosunu tamir için girdiği nehirde öldü

Şanlıurfa'da su dinamosunu tamir etmek için girdiği Fırat Nehri'nde elektrik akımına kapılan ve ağır yaralanan Yusuf Çemberlitaş hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Surtepe Mahallesi'nde 35 yaşındaki Yusuf Çemberlitaş, tarım sulamasında kullanılan su dinamosunu tamir etmek için Fırat Nehri'ne girerek arızayı gidermeye çalıştı. Çemberlitaş, bu sırada elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirden çıkarılan ağır yaralı adam sedye ile ambulansa taşınarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çemberlitaş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.