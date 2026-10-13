WhatsApp’tan her para isteyen tanıdığınız olmayabilir! Hesaplara sızan siber dolandırıcılar, hitapları bile taklit ediyor

Sahte bağlantı ile WhatsApp hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, aile ve arkadaşlardan para istiyor. Uzmanlar “Para taleplerini mutlaka telefon ederek doğrulayın” diyor.

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Her geçen gün farklı bir yöntemin ortaya çıktığı dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. WhatsApp’ta “Bağlı Cihazlar” özelliğini suistimal eden siber dolandırıcılar, vatandaşların yakınlarının profi llerini ele geçirerek aile üyeleri veya arkadaşlarının adıyla para talep ediyor.

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20 BİN TL DOLANDIRILDI!

İstanbul’da yaşayan Ahmet T, kız arkadaşının hesabı üzerinden bu yöntemle 20 bin TL dolandırıldığını anlattı. Ahmet T. “Parayı bir hafta sonra iade edeceğini söyleyerek kendi hesabına değil, başka bir hesaba yatırmamı istedi. Parayı gönderdikten yarım saat sonra arkadaşımı aradığımda mesajları kendisinin atmadığını söyledi. Mesajlaşma tamamen kaybolmuştu, hayal gördüğümü düşündüm. Aramızdaki hitapları kullandığı için hiç şüphelenmedim. Suç duyurusunda bulundum ama sonuç alamadım” dedi.

‘GHOSTPAİRİNG’ YÖNTEMİ

Konuyu gazetemize değerlendiren bilişim uzmanı Dinçer Karaca, sistemin şifreleme kırılmadan da çalıştığına dikkat çekerek şu bilgileri verdi: Siber güvenlikte ‘GhostPairing’ (hayalet cihaz eşleştirme) denilen bu yöntemde, sahte bir bağlantı üzerinden dolandırıcının bilgisayarı kişinin hesabına bağlanıyor. Hesap sahibi telefonunu kullanırken dolandırıcı da onun adına mesaj gönderebiliyor. Geçmiş yazışmalara erişebildikleri için konuşma tarzını ve özel hitapları taklit edebiliyorlar. Paranın üçüncü bir IBAN’a istenmesi ise kimlik gizlemek için başvurulan bir metot. Tanıdığınız birinden gelse bile, özellikle para talebi içeren mesajlar mutlaka doğrudan telefonla aranarak teyit edilmeli.

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