Yaptıklarıyla kan dondurmuşlardı: Mumya ceset cinayetinin 3 şüphelisi tutuklandı
Mersin'de 19 yıl önce işlenen korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'i öldüren şüphelilerin, cesedi dondurucuya sığdırmak için bacaklarını kestiği belirlendi. Dondurucuyu beton ve tuğlalarla kapatarak sedir görünümü veren şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Mersin'de 2007 yılında işlenen ve 19 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet dosyası yeniden açıldı. O dönem gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, yan yatırılmış haldeki buzdolabını açtığında kilime sarılı erkek cesediyle karşılaşmıştı.
Yapılan incelemelerde cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. Başında kırık ve boynunda kesici alet yaralanması tespit edilen Sefer'in ölümünün ardından dosya faili meçhul olarak kalmıştı.
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KATİL ZANLILARININ KAPISI YILLAR SONRA ÇALDI
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı çalışmaların ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alınan dosya kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
'Tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme' suçu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda 30 Ekim sabahı Mersin merkezli Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hikmet Ş., Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı.
BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRMÜŞLER
Soruşturma dosyasına giren şüpheli ifadeleri, cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin ayrıntıları da ortaya çıkarmıştı.
İfadelere göre, olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer, Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. maktulün evinde birlikte alkol aldı. Bu sırada Süleyman K., Sefer'in arkasından yaklaşarak başına demir çubukla vurdu.
Yere düşen Sefer'in üzerine Süleyman K. ve Hadi Y. çullanırken, sıvacılık yapan Hikmet Ş. de elindeki bıçakla maktulün boğazını kesti.
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HER DETAYI KORKUNÇ!
Sefer'in hayatını kaybettiğini anlayan şüpheliler, cesedi kilime sararak evdeki buzdolabının kapağını söktü. Dondurucuyu yan yatırarak cesedi içine yerleştirmeye çalışan şüpheliler, maktulün iri yapılı olması nedeniyle başarılı olamayınca bacaklarını kesti.
KOKUYU VE İZLERİ GİZLEMEK İÇİN SEDİR YAPTILAR
Cesedi bu şekilde dondurucuya yerleştirdikleri belirtildi. Cinayetin izlerini ortadan kaldırmak isteyen şüphelilerin, dondurucuyu evin avlusuna taşıdığı, içerisine beton dökerek çevresini tuğlalarla ördüğü ve üzerini sıvayarak oturulabilecek sedir görünümü verdiği belirlenmişti.
Emniyette ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Hikmet Ş., Hadi Y. ve Ahmet İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlülerinin uygulandığı bildirildi.