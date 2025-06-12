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Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! 75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! 75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti
İzmir, Tire, Cinayet, Silah, Tartışma, Yaşlı Çift, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren 75 yaşındaki yaşlı adam, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, M.Ö.E. (75) ile eşi Ş.E. (70) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.E., tabancayla eşine ateş etti.

Kurşunları isabet ettiği Ş.E. kanlar içinde yere yığılırken M.Ö.E. aynı silahla intihar etti.

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! 75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti - 1. Resim

MAHALLELİ İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ö.E. ve Ş.E.'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! 75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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