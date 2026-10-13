Yenidoğan Çetesi davasında gözler, çete lideri Fırat Sarı’ya çevrilmişti. Mahkeme salonunda söz alan Sarı, avukatıyla görüşemediğini öne sürerek süre istedi. Fırat Sarı ve avukatının hazırlık yapabilmesi için duruşma yarına ertelenirken, sanıkların mahkemedeki ifadeleri dikkat çekti.

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İstanbul’da yenidoğan bebeklerin anlaşmalı hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlandığı ve ihmaller nedeniyle bebek ölümlerine yol açıldığı iddialarıyla açılan davada yargılama devam etti.

Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61’e yükselmişti.

Yenidoğan Çetesi davasında herkes ne anlatacağını bekliyordu... Fırat Sarı: Bana şans verin

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Sarı ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

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"BAŞIMA GELEN EN ACI OLAY"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Zeki Ötünç, "Ben şimdiye kadar sadece trafik cezası aldım. 22 aydır tutukluyum, bir çocuk doktoru olarak bebek katili olarak adlandırılmak, başıma gelen en acı olaydır" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Çetesi davasında herkes ne anlatacağını bekliyordu... Fırat Sarı: Bana şans verin

Savunma yapan bir diğer tutuklu sanık Rıza Keykubad, 27 aydır haksız yere tutuklu olduğunu söyleyerek, "Ben, Kaya bebeği tedavi etmedim. Güney Hastanesinde doktorluk yapmadım. Kaya bebekle ilgili bir sorumluluğum ve ihmalim olmamıştır. Adli kontrol tedbiriyle tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

FIRAT SARI: BANA KONUŞMA ŞANSI VERİN

Tutuklu sanık Fırat Sarı ise savunmasında, avukatıyla görüşemediğini belirterek, "Savunma hakkım engelleniyor. Bu çok karmaşık bir dosya, doktorların çok iyi savunma vererek dosyayı açığa çıkarması gerekiyor. Bana ve avukatlarıma konuşma şansı verin" dedi.

Sanık Fırat Sarı'nın avukatı Özgür Ekinci de, "Müvekkilim tutuklu bulunduğu Buca Cezaevinden pazar günü İstanbul'a çok geç getirildi. Kendisiyle gorüşemedik. Bu nedenle yarın savunma yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Duruşma, sanık Fırat Sarı ile avukatının savunma yapabilmeleri için yarına ertelendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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