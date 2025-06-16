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Yol kenarında yardım için bekliyorlardı... Talihsiz adam feci kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen feci kazada, maddi hasarlı kazaya karıştıktan sonra sol şeritte bekleyen taksiye aracın çarpması sonucu taksideki 76 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'in Menemen ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Ege Otoyolu Menemen geçişi Yanıkköy mevkisinde meydana geldi. Alper T. (36) idaresindeki 35 DD 786 plakalı taksi, önünde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araca çarptı ve sol şeritte aracını durdurup indi.

Yol kenarında yardım için bekliyorlardı... Talihsiz adam feci kazada hayatını kaybetti - 1. Resim

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Bu esnada aynı güzergahta ilerleyen M.B.İ. (33) yönetimindeki 35 BIM 261 plakalı otomobil de taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksideki yolcu Yüksel Doğdu (76) yola savruldu.

Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yüksel Doğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüsü ve taksi şoförü, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Yol kenarında yardım için bekliyorlardı... Talihsiz adam feci kazada hayatını kaybetti - 2. Resim

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoyolda seyreden taksinin önündeki araca çarpmasının ardından sol şeritte aracın durduğu, otomobilin de taksiye arkadan çarptığı ve takside yolcu konumunda bulunan Yüksel Doğdu'nun araçtan fırladığı görüldü.

Kazada hayatını kaybeden Yüksel Doğdu'nun, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan taksiye binip Dikili'ye gitmek istediği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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