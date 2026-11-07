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Zonguldak'ta facianın yaşandığı sokakta tehlike bitmedi: Cadde kapatıldı, zabıtalar nöbette

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Zonguldak'ta facianın yaşandığı sokakta tehlike bitmedi: Cadde kapatıldı, zabıtalar nöbette
Başlık ResmiZonguldak'ta facianın yaşandığı sokakta tehlike bitmedi: Cadde kapatıldı, zabıtalar nöbette

Zonguldak'ta geçtiğimiz haftalarda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bina faciasının yaşandığı bölgede tehlike yeniden büyüdü. Çöken binanın altındaki istinat duvarında çatlaklar genişleyip duvar öne doğru hareket edince Kadırga Caddesi kapatıldı. Olası toprak kaymasına karşı ekipler iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı.

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Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta endişe verici gelişme yaşandı. 21 Ekim'de üç katlı binanın çökmesi sonucu 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmiş, kardeşi 68 yaşındaki Kenan Akçaharman yaralanmıştı.

Facianın yaşandığı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlakların büyümesi ve duvarın bağlantı noktasından ayrılarak öne doğru hareket etmesi üzerine ekipler harekete geçti.

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İstinat duvarının yıkılarak toprak ve kaya kütlesiyle birlikte caddeye kadar sürüklenmesi ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı.

Zonguldak'ta facianın yaşandığı sokakta tehlike bitmedi: Cadde kapatıldı, zabıtalar nöbette
Başlık ResmiZonguldak'ta facianın yaşandığı sokakta tehlike bitmedi: Cadde kapatıldı, zabıtalar nöbette

Zonguldak Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle duvarın alt kısmında yeniden kaya ve toprakla dolgu yapmaya başladı. Kadırga Caddesi bariyerlerle kapatılırken, zabıta ekipleri bölgedeki nöbetini sürdürüyor.

Güvenlik gerekçesiyle yayaların da çalışma alanına girişine izin verilmezken, çalışmalarla yaşanabilecek büyük bir toprak kaymasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

AYNI BÖLGEDE PEŞ PEŞE ÇÖKMELER YAŞANMIŞTI

Aynı bölgede 17 Ekim'de sağanak yağışın ardından kullanılmayan 2 katlı binanın bir duvarı çökmüş, ertesi gün yapının kalan bölümü de yıkılmıştı. 21 Ekim'de ise bitişikteki 3 katlı binanın çökmesi sonucu Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmişti, kardeşi Kenan Akçaharman enkazdan yaralı çıkarılmıştı.

Zonguldak'ta facianın yaşandığı sokakta tehlike bitmedi: Cadde kapatıldı, zabıtalar nöbette
Başlık ResmiZonguldak'ta facianın yaşandığı sokakta tehlike bitmedi: Cadde kapatıldı, zabıtalar nöbette
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Olayın ardından çevredeki 7 binada bulunan 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edilmiş, daha sonra 6 katlı ve 28 daireli Kadırga Apartmanı tedbir amacıyla boşaltılmıştı. İstinat duvarındaki çatlaklar nedeniyle bölgeye kamyonlarla kaya ve toprak taşınarak dolgu yapılmıştı. Sonraki günlerde de zaman zaman ulaşıma kapatılan Kadırga Caddesi'nde güvenlik ve tahkimat çalışmaları yürütülmüştü.

Zonguldak'ta facianın yaşandığı sokakta tehlike bitmedi: Cadde kapatıldı, zabıtalar nöbette
Başlık ResmiZonguldak'ta facianın yaşandığı sokakta tehlike bitmedi: Cadde kapatıldı, zabıtalar nöbette

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

İstinat duvarında meydana gelen çatlakların ardından Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdem, AFAD ekiplerinin de bölgede değerlendirme yaptığını söyledi. Erdem, "Koşullar da malum. AFAD Müdürlüğü de geldi, onlar da bakıyorlar. Oturup bir karar verilecek. Tabii bu işler teknik konular. Ne yapacağımıza yarın ona göre karar vereceğiz" dedi.

Tahliyelere ilişkin soru üzerine Erdem, gerekli uyarıların yapıldığını ifade etti. Bölgede iş makineleriyle tahkimat çalışmaları sürerken, istinat duvarının oluşturduğu tehlike nedeniyle caddeye girişlere izin verilmiyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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