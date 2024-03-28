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Haberler > Biyografi > Adil Kırgöz hayatı ve biyografisi! CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz kimdir, nereli?

Adil Kırgöz hayatı ve biyografisi! CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz kimdir, nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adil Kırgöz hayatı ve biyografisi! CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz kimdir, nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz'ün hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Adil Kırgöz'ün kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz'ün hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde..

ADİL KIRGÖZ KİMDİR?

Adil Kırgöz, 1969 yılında Dikili'de doğdu. Lisans eğitimini Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümünde tamamladı. 1969 yılında Dikili'de inşaat malzemeleri sektöründe Kırgöz Yapı Malzemeleri şirketini kurdu.

2009-2010 yılları arasında  CHP Dikili İlçe Örgütü’nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürdü. 2014 yerel seçimlerde CHP Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Dikili Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Dikili Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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