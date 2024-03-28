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Haberler > Biyografi > Ahmet Cin kimdir, nereli? AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin hayatı ve biyografisi

Ahmet Cin kimdir, nereli? AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ahmet Cin kimdir, nereli? AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin kimdir? Ahmet Cin kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Ahmet Cin'in vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'in hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Pendik ilçesinde Ahmet Cin aday olarak gösterildi. Peki, AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin kimdir? Ahmet Cin kaç yaşında, nereli? 

AHMET CİN KİMDİR?

Ahmet Cin, 1966 yılında Sakarya'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. İş hayatına mali müşavir olarak başlayan Ahmet Cin, 2012'de AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Ahmet Cin, 1.⁠ ⁠Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, sırasıyla Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ile 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran seçimlerinde İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı ile Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ahmet Cin, 31 Mart 2019'da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi.

Ahmet Cin, evli ve üç kız babasıdır.

Ahmet Cin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde  AK Parti Pendik Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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