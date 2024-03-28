Ahmet Cin kimdir, nereli? AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 11:29 - Güncelleme: 28 Mart 2024 11:30 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin kimdir? Ahmet Cin kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Ahmet Cin'in vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'in hayatı ve biyografisi haberimizde.