Hüseyin Coşkun kimdir, nereli? AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun kimdir? Hüseyin Coşkun kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Hüseyin Coşkun'un vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun'un hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Sarıyer ilçesinde Hüseyin Coşkun aday olarak gösterildi. Peki, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun kimdir? Hüseyin Coşkun kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Hüseyin Coşkun, 1979 yılında Sarıyer'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sarıyer'de tamamladı. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Hüseyin Coşkun, siyasete 2003 yılında AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 2009-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıyer Belediye Meclis Üyeliği, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Sarıyer Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi.

Hüseyin Coşkun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çevre ve enerji komisyonu üyeliği ile Sarıyer Belediyesi'nde İmar Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Coşkun, bir dönem Sarıyer Spor Kulübü'nde asbaşkanlık görevinde de bulundu.

Hüseyin Coşkun, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti Sarıyer Belediye Başkanlığı için yarışacak.