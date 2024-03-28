Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Şeyma Döğücü kimdir, nereli? AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü hayatı ve biyografisi

Şeyma Döğücü kimdir, nereli? AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şeyma Döğücü kimdir, nereli? AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü kimdir? Şeyma Döğücü kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Şeyma Döğücü'nün vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü'nün hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Sancaktepe ilçesinde Şeyma Döğücü aday olarak gösterildi. Peki, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü kimdir? Şeyma Döğücü kaç yaşında, nereli? 

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

Av. Şeyma Döğücü, 1965 yılında Çorum’da dünyaya geldi. Çorum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

AK Parti’nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete başladı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi oldu. 2012 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi’nde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinin ardından Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev aldı. 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

Şeyma Döğücü, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2015 Aralık ayında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak göreve geldi.  24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 2019 seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir.

Şeyma Döğücü, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde  AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hüseyin Coşkun kimdir, nereli? AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun hayatı ve biyografisi - BiyografiHüseyin Coşkun kimdir, nereli? AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun hayatı ve biyografisiHasan Tahsin Usta'nın biyografisi! AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı H. Tahsin Usta kimdir? - BiyografiHasan Tahsin Usta'nın biyografisi! AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı H. Tahsin Usta kimdir?Ali Tombaş kimdir, nereli? AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş hayatı ve biyografisi - BiyografiAli Tombaş kimdir, nereli? AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş hayatı ve biyografisiAbdurrahman Dursun kimdir, nereli? AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun hayatı ve biyografisi - BiyografiAbdurrahman Dursun kimdir, nereli? AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun hayatı ve biyografisiMehmet Ergün Turan'ın biyografisi! AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı M. Ergün Turan kimdir? - BiyografiMehmet Ergün Turan'ın biyografisi! AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı M. Ergün Turan kimdir?İlhan Ocaklı kimdir, nereli? AK Parti Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı hayatı ve biyografisi - Biyografiİlhan Ocaklı kimdir, nereli? AK Parti Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı hayatı ve biyografisiDeniz Köken'in hayatı ve biyografisi! AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kimdir? - BiyografiDeniz Köken'in hayatı ve biyografisi! AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kimdir?Gökhan Yüksel kimdir, nereli? AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel hayatı ve biyografisi - BiyografiGökhan Yüksel kimdir, nereli? AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel hayatı ve biyografisiHamit Öncü'nün hayatı ve biyografisi! AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü'nün siyasi kariyeri - BiyografiHamit Öncü'nün hayatı ve biyografisi! AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü'nün siyasi kariyeriŞadi Yazıcı kimdir, nereli? AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı hayatı ve biyografisi - BiyografiŞadi Yazıcı kimdir, nereli? AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı hayatı ve biyografisi
Sonraki Haber Yükleniyor...