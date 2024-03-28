Şeyma Döğücü kimdir, nereli? AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü kimdir? Şeyma Döğücü kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Şeyma Döğücü'nün vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü'nün hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Sancaktepe ilçesinde Şeyma Döğücü aday olarak gösterildi. Peki, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü kimdir? Şeyma Döğücü kaç yaşında, nereli?

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

Av. Şeyma Döğücü, 1965 yılında Çorum’da dünyaya geldi. Çorum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

AK Parti’nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete başladı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi oldu. 2012 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi’nde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesinin ardından Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev aldı. 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

Şeyma Döğücü, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2015 Aralık ayında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak göreve geldi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Evli ve üç çocuk annesi olan Şeyma Döğücü, 2019 seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu görevi yürütmektedir.

Şeyma Döğücü, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanlığı için yarışacak.