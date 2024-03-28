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Haberler > Biyografi > Aziz Yeniay kimdir, nereli? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay hayatı ve biyografisi

Aziz Yeniay kimdir, nereli? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aziz Yeniay kimdir, nereli? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Aziz Yeniay'ın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Küçükçekmece ilçesinde Aziz Yeniay aday olarak gösterildi. Peki, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay kaç yaşında, nereli? 

AZİZ YENİAY KİMDİR?

Aziz Yeniay, 1963 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da, lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

1992 yılı ara seçimleriyle Güngören ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ile aktif siyasi hayata başlayan Yeniay, sırasıyla Güngören, Esenler ve Zeytinburnu belediyelerinde başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2004-2014 yıllarında iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini ifa eden Yeniay, evli ve 3 çocuğu bulunuyor.

Aziz Yeniay, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde  AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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