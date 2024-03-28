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Haberler > Biyografi > Kadem Ekşi kimdir, nereli? AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi hayatı ve biyografisi

Kadem Ekşi kimdir, nereli? AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadem Ekşi kimdir, nereli? AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi kimdir? Kadem Ekşi kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Kadem Ekşi'nin vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi'nin hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Maltepe ilçesinde Kadem Ekşi aday olarak gösterildi. Peki, AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi kimdir? Kadem Ekşi kaç yaşında, nereli? 

KADEM EKŞİ KİMDİR?

Kadem Ekşi, 1965 yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Maltepe'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Kadem Ekşi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak çalıştı. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Ekşi, Türk Kızılay'ın İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Konut yapımı ve yer bilimleri kapsamında zemin ile geoteknik proje çalışmaları yürüten Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" adlı kitabı yazdı.

İBB Meclis Üyeliği, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı görevlerini ifa eden Ekşi, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kadem Ekşi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde  AK Parti Maltepe Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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