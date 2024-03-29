HÜDAPAR Bingöl Belediye Başkan Adayı Yunus Emiroğlu kimdir? Yunus Emiroğlu kaç yaşında ve nereli?

31 Mart Yerel Seçimlerine günler kaldı. HÜDAPAR, Bingöl Belediye Başkan adaylığı için Yunus Emiroğlu'nu açıkladı. Peki, Hür Dava Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Yunus Emiroğlu kimdir? Yunus Emiroğlu kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...

31 Mart'ta yapılacak seçimler için büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyesi adayları çalışmalarına devam ediyor. Türkiye 2024 yerel seçimlerine hızla ilerliyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları araştırmaya başladı. HÜDAPAR, Bingöl Belediye başkan adaylığı için Yunus Emiroğlu'nu duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, Hür Dava Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı Yunus Emiroğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi...

YUNUS EMİROĞLU KİMDİR?

Yunus Emiroğlu, 1979 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesinde dünyaya geldi. 2002 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

İhya-Der'de 2004-2008 yılları arasında yöneticilik yapan Emiroğlu, medya kariyerine Çağrı FM'de başladı. 2011 yılından itibaren 9 yıl boyunca Rehber TV'de Ana Haber Bülteni'ni hazırlayıp sundu.

Yunus Emiroğlu, İdeal Eğitim Vakfı'nda eğitim faaliyetlerine halen devam etmektedir.

HÜDA PAR'ın 2 Haziran'da gerçekleşen 4. Olağan Büyük Kongresinde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilen Emiroğlu, Diksiyon Eğitimi ve Hitabet Teknikleri adlı bir kitabın yazarıdır.

Yunus Emiroğlu, HÜDAPAR Genel İdare Kurulu'nda görev yapmakta olup, aynı zamanda Sosyal İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. 2024 Yerel Seçimleri için HÜDAPAR tarafından Bingöl Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yunus Emiroğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde HÜDAPAR Bingöl Belediye Başkanlığı için yarışacak.