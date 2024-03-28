Nasuh Coşkun kimdir, nereli? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Nasuh Coşkun hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 11:59 - Güncelleme: 28 Mart 2024 12:10 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, CHP Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kimdir? Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Nasuh Coşkun'un vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun'un hayatı ve biyografisi haberimizde.