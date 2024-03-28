Nasuh Coşkun kimdir, nereli? CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Nasuh Coşkun hayatı ve biyografisi
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, CHP Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kimdir? Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Nasuh Coşkun'un vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun'un hayatı ve biyografisi haberimizde.
İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Kiraz ilçesinde Nasuh Coşkun aday olarak gösterildi. Peki, CHP Kiraz Belediye Başkan Adayı Nasuh Coşkun kimdir? Nasuh Coşkun kaç yaşında, nereli?
NASUH COŞKUN KİMDİR?
Nasuh Coşkun, 1976 yılında İzmir'in Kiraz ilçesinde doğdu. Kiraz'ın Yenişehir köyündendir.
Nasuh Coşkun, İlkokulu köy okulunda bitirdi. Ardından da iş hayatına atıldı. 2008 yılından bu yana Kiraz Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığını üstlenmiştir.
Nasuh Coşkun, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Kiraz Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi