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13 yıl sonra Çeçenistan'ı ziyaret eden Putin'i Ramazan Kadirov karşıladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 yıl sonra Çeçenistan'a ziyarette bulundu. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un karşıladığı Putin, Ukrayna'da savaşmak için eğitim alan askerlerle görüştü. Putin burada yaptığı konuşmada, "Sizin gibi askerlerimiz olduğu sürece, her zaman yenilmez olacağız" ifadelerine yer verdi.

Putin, 13 yıl sonra Çeçenistan'a gelerek Ukrayna'da savaşmak için eğitim alan askerleri ziyaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en son 2011 yılında Çeçenistan Cumhuriyeti'ne gelmişti.

13 yıl sonra Çeçenistan'ı ziyaret eden Putin'i Ramazan Kadirov karşıladı - 1. Resim

PUTİN'İ ÇEÇENİSTAN'DA RAMAZAN KADİROV KARŞILADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2011 yılından bu yana ilk kez Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin başkent Grozni’de Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

13 yıl sonra Çeçenistan'ı ziyaret eden Putin'i Ramazan Kadirov karşıladı - 2. Resim

Kurchaloyevsky bölgesinde Çeçenistan’ın ilk lideri Ahmet Kadirov’un mezarını ziyaret eden Putin, sonrasında Kadirov ile birlikte Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi’ni ziyaret etti. Putin, üniversitede Ukrayna’da savaşmak için eğitim gören Çeçen birlikleri ve gönüllülerle bir araya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

13 yıl sonra Çeçenistan'ı ziyaret eden Putin'i Ramazan Kadirov karşıladı - 3. Resim

Çeçen askerlere hitapta bulunan Putin, "Sizin gibi askerlerimiz olduğu sürece, her zaman yenilmez olacağız. Burada poligonda atış yapmak başka bir şey, hayatınızı ve sağlığınızı riske atmak başka bir şey. Ancak anavatanı savunmak için manevi bir ihtiyacınız ve böyle bir karar alma cesaretiniz var" dedi.

13 yıl sonra Çeçenistan'ı ziyaret eden Putin'i Ramazan Kadirov karşıladı - 4. Resim

KADİROV, UKRAYNA'YA GÖNDERİLEN ÇEÇEN ASKER SAYISINI AÇIKLADI

Kadirov ve Putin, ziyaret çerçevesinde çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Kadirov, görüşmede yaptığı konuşmada Çeçenistan’ın Ukrayna’da savaşmak için şu ana kadar 19 bini gönüllü olmak üzere toplam 47 bin asker gönderdiğini söyledi.

Gönderilen askerlerin Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirten Kadirov, ayrıca on binlerce eğitimli askerlerin de askeri bölgeye gitmek için hazır bulunduğunu ifade etti.

13 yıl sonra Çeçenistan'ı ziyaret eden Putin'i Ramazan Kadirov karşıladı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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