24 saatte 2. oldu: Yine bir İsrailli Bakan araba kazası geçirdi

İsrail Eğitim Bakanı Haim Biton’un aracı Kudüs’te kaza geçirdi.

İsrail'in aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cuma günü geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve polisin açıklamalarına göre olay hakkında soruşturma açılmıştı.

Dün trafik kazasında hafif yaralanan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’den sonra bu kez de İsrail Eğitim Bakanı Haim Biton’un aracı Kudüs’te kaza geçirdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın kaza esnasında aracın içinde olmadığı ancak anne ve babasının araçta bulunduğu aktarıldı. Kaza sonucu Bakan'ın babası ağır bir şekilde, annesi ve sürücü ise hafif yaralandı.