3 Avrupa ülkesinden Hamas bağlantılı kişilere operasyon

15 Aralık 2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 08:04

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Euronews

Almanya'da savcılar Avrupa'daki Yahudi kuruluşlara saldırı planladıkları şüphesiyle 4 Hamas üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Danimarka İstihbarat Teşkilatı da uluslararası bağlantıları olan yerel çetelere yönelik operasyonlarda üçü Danimarka'da biri Hollanda'da 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İsrail, Danimarka'da tutuklanan şüphelilerin Hamas'la bağlantılı olduğunu ileri sürerken Danimarka polisi bu tutuklamalar arasında olası bir bağlantı olduğunu doğrulamayı reddetti.

Alman savcılar Hollanda vatandaşı Nazih R'nin Rotterdam şehrinde, Lübnan doğumlu Abdulhamid el A ve İbrahim el R ile Mısır vatandaşı Muhammed B'nin de Berlin'de yakalandığın açıkladı.

Savcılar her dört ismin de uzun süredir Hamas'ın silahlı kanadının liderleri ile yakından ilişkili olduğunu belirtti. Abdulhamid el A'nın Hamas liderleri tarafından Lübnan'da silah tedarik etmekle görevlendirildiği, silahların Berlin'de teslim alınıp olası saldırılar için hazır bekletileceği iddia edildi.

Alman Adalet Bakanı Marco Buschmenn "Hamas'ın İsraillilere saldırısı sonrası ülkemizde de Yahudilere ve Yahudi kuruluşlara saldırılar son haftalarda arttı. Bu nedenle ülkemizdeki Yahudilerin bir daha hayatlarından endişe etmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" açıklamasında bulundu.

DANİMARKA: TERÖR EYLEMİ HAZIRLIĞI

Danimarkalı yetkililer tutuklamaların "terör eylemi hazırlayan bir grupla" ilgili olduğunu belirtti.

PET kısaltmasıyla bilinen Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi'nin operasyonel başkanı Flemming Drejer "Yabancı ülkelerle ve organize suçlarla bağlantılar var" dedi.

Soruşturmanın yurtdışı uzantısı olduğunu ve "suç çeteleriyle ilgili olduğunu" sözlerine ekleyen Drejer yasaklı çete Loyal to Familia'yı öne çıkardı.

Terör saldırısının olası hedefi hakkında herhangi bir bilgi yayınlanmadı.