Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adadaki Mataram kentinin 23 kilometre kuzeybatısı olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.?

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da Lombok Adası'nda da temmuz ve ağustos aylarında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

[05:11, 6.12.2018] Tevfik: ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı

- ABD Deniz Piyadelerine ait KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağı Japonya açıklarında çarpıştı - Deniz Piyadeleri Komutanlığı: - "6 Aralık'ta (Japonya saatiyle) 02.00'de Japonya'nın 200 mil açıklarında kazaya karışan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarına yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan bir personel Japon Deniz Savunma Kuvvetleri tarafından kurtarıldı"