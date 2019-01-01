Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Suriye’den çekiliyoruz” açıklamasının ardından bölgede ilginç gelişmeler yaşanıyor. Trump ile görüşen Cumhuriyetçi Parti’nin önemli isimlerinden senatör Lindsey Graham, Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Yönetimin çekilme konusunun “nasıl daha iyi gerçekleştirebileceği konusunda yeniden değerlendirme hâlinde olduğunu açıklayan Graham “Başkan Trump, Suriye’den çekilme sürecine ilişkin bana bilmediğim şeyler anlattı. Başkan ve Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüşmeden sonra gideceğimiz yön hakkında hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Şu an daha akıllı hareket ederek işleri biraz daha yavaşlatıyoruz. Bir duraklama hâlindeyiz ve Başkan’ın amaçladığı çekilmeyi nasıl daha iyi bir şekilde gerçekleştirebiliriz konusunu yeniden değerlendiriyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz” dedi.

ÜÇ KONUDA GARANTİ VERDİ

Trump’ın çekilmeden önce üç konuda teminat verdiğini söyleyen Graham, bunları “1. DEAŞ tamamen imha edilmiş olacak. 2. İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. 3. Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak” şeklinde sıraladı. Görüşmede YPG’nin de gündeme geldiğini açıkladı ve Trump’ın, Türkiye ile YPG arasında bir çatışma yaşanmamasını sağlamak konusunda kararlı olduğunu söyleyen Graham “Hiç kimse yokken Kürtler yanımızdaydı ve başkan da onların içinde olduğu durumun farkında. Şu dünyada son istediğimiz şey Kürtler ve Türkler arasında bir savaş. Bu durum DEAŞ üzerindeki baskıyı azaltır ve daha da önemlisi İran bu durumun kazananı olur. Trump, Türkiye ile konuşacak ve onlara ihtiyaçları olan tampon bölgeyi alacakları konusunda güvence verecek” dedi. Washington’daki kaynaklara göre ABD’nin Suriye’den Irak’a çekilme süreci bir ay içinde tamamlanacak.

BOLTON GELİYOR

Bu arada Washington ile Ankara arasında yoğun diplomasi trafiği başladı. Bu kapsamda, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyaretinin ardından Ankara’ya geliyor. 8 Ocak’ta Ankara’ya gelecek olan Bolton’ın aynı gün Türkiye’den ayrılması öngörülüyor. Bolton’ın temaslarında ABD’nin çekilme planının askerî koordinasyonu yapılacak, sahada boşluk olmaması için alınacak askerî ve istihbari tedbirler görüşülecek.