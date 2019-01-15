Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katar’dan geldiği Riyad’da Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ayrı ayrı görüştü. Kral Selman Pompeo’yu başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda kabul ederken görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler ve bu gelişmeler bağlamındaki çabalar ele alındı. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi tehdit eden sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Bunu ona sormalısınız. Yaptırım veya bu tür şeylerden bahsettiğini tahmin ediyorum” dedi. Trump yönetiminin, Türkiye’nin Kürtlerin peşine düşmemesi gerektiği konusunda son derece tutarlı bir tutum gösterdiğini iddia eden Pompeo, Suriyeli Kürtler için güvenli bölge hakkındaki soruya, “Sınırın güvenliğini nasıl sağlayacağımızı görüşüyoruz” cevabını verdi. ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise, “Kaşıkçı cinayetinden sorumlu her bir kişi hesap vermeli” diye konuştu. Öte yandan Pompeo’nun ülkesinde katılması gereken bir cenaze sebebiyle Orta Doğu turunu yarıda keseceği bildirildi. Orta Doğu turuna salı günü Ürdün’le başlayan, ardından Irak’a sürpriz bir ziyarette bulunan Pompeo daha sonra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Pompeo’nun Umman ve Kuveyt’i de ziyaret etmesi bekleniyordu.