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Haberler > Dünya > 60 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da: İsrail işgaline karşı saf tuttular

60 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da: İsrail işgaline karşı saf tuttular

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de katliama devam eden İsrail polisinin demir bariyerlerle abluka altına aldığı Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı. 60 bin Müslüman işgal altındaki Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Ramazan Bayramı namazını 60 bin Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da cuma namazının 60 binden fazla Müslümanın katılımıyla eda edildiği belirtildi.

60 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da: İsrail işgaline karşı saf tuttular - 1. Resim

Binlerce Müslüman, sabah namazı saatlerinden itibaren yağışlı havaya rağmen Aksa'ya akın etti.

60 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da: İsrail işgaline karşı saf tuttular - 2. Resim

BARİYERLERLE ABLUKA ALTINA ALDILAR

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Eski Şehir çevresinde demir bariyerlerle konuşlandı.

60 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da: İsrail işgaline karşı saf tuttular - 3. Resim

Mescid-i Aksa'nın Bab'ul Esbat (Aslanlı Kapı) ve diğer kapılarında İsrail polisi, kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermedi ve bu Filistinlileri kontrol noktalarından geri çevirdi. İsrail polisinin geri çevirdiği Filistinliler Aksa'nın dışında Eski Şehir'in farklı noktalarında yollarda namaz kıldı.

60 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da: İsrail işgaline karşı saf tuttular - 4. Resim

Sabah namazından itibaren Doğu Kudüs'ün sokaklarına çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı ve Eski Şehir bölgesi çevresindeki birçok cadde kapatıldı.

60 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da: İsrail işgaline karşı saf tuttular - 5. Resim

Filistinliler, Gazze'de İsrail ordusunun bombardımanı altında insanlık felaketine karşı yaşam mücadelesi veren Filistinli soydaşlarının durumu karşısında bayramı buruk karşıladı.

İsrail, Batı Şeria'da yaşayan 55 yaş üstü Filistinli erkek ve 50 yaş üstü kadınların izin almaları durumunda cuma günleri ve bayram namazında Kudüs'e girebilmelerine izin veriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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