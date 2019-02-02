Belçika'nın Anvers şehrinde aralarında husumet olduğu iddia edilen gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri mekan sahiplerinden iki kişiyi gözaltına aldı. Olayın gerçekleşme sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye saldırı
02.02.2019 - 18:50 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Belçika’da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anvers şehrinde Türkler tarafından işletilen bir işletmede meydana gelen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Belçika,
601959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/601959.aspx
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