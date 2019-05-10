Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Haydar Aliyev'in güçlü ve bağımsız Azerbaycan'ın mimarı olduğunu söyledi. Şahbazlı "Haydar Aliyevin olağanüstü hizmetleri sayesinde ülkemiz için oldukça zor ve karmaşık koşullar döneminde Azerbaycan devletçiliği yok olmaktan kurtuldu, tüm dünyada demokratik, hukuki, dünyevi devlet nüfuzu kazandı. Haydar Aliyev, sadece bir milletin değil, Türk dünyasının önemli liderlerinden biriydi. Kardeş ülke Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyordu. Onun "Biz millet, iki devlet" düşüncesi bugün iki ülkenin ortak değerine çevrilmiştir" dedi.