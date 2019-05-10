Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Haydar Aliyev'in güçlü ve bağımsız Azerbaycan'ın mimarı olduğunu söyledi. Şahbazlı "Haydar Aliyevin olağanüstü hizmetleri sayesinde ülkemiz için oldukça zor ve karmaşık koşullar döneminde Azerbaycan devletçiliği yok olmaktan kurtuldu, tüm dünyada demokratik, hukuki, dünyevi devlet nüfuzu kazandı. Haydar Aliyev, sadece bir milletin değil, Türk dünyasının önemli liderlerinden biriydi. Kardeş ülke Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyordu. Onun "Biz millet, iki devlet" düşüncesi bugün iki ülkenin ortak değerine çevrilmiştir" dedi.
Azerbaycan Haydar Aliyev'i anıyor
10.05.2019 - 17:00 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan’ın milli lideri Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, doğumunun 96. yıl dönümünde Bakü’de anıldı. Aliyev’in doğumunun 96. yıl dönümü nedeniyle sabah erken saatlerde Bakü’den ve farklı bölgelerden Fahri Hiyaban’a gelen halk, Aliyev'i mezarı başında andı. Anma töreninde Aliyev’in kabrine çiçekler bırakılarak, dualar okundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in doğum gününde Fahri Hiyaban’ı ziyaret ederek, kabrine çelenk bıraktı. Resmi törende Başbakan Nevruz Mammadov, Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, bakanlar, komite temsilcileri ve milletvekilleri yer aldı.
Etiketler : azarbeycan,haydar aliyev,anma,
623539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/623539.aspx
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