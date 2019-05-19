Kahire yakınlarında Gize kentinde bulunan Büyük Mısır Müzesi önünde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, patlamada en az 16 kişi yaralandı.
Mısır’da otobüste patlama: 16 yaralı
19.05.2019 - 16:24 | Son Güncelleme: 19.05.2019 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır’ın başkenti Kahire’de Gize Piramitleri yakınlarında bir turist otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 16 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kahire yakınlarında Gize kentinde bulunan Büyük Mısır Müzesi önünde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, patlamada en az 16 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mısır Piramitleri,patlama,
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