Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB vatandaşları, 23-26 Mayıs’ta sandığa giderek yeni AP üyelerini seçecek. Aşırı sağın giderek güçlendiği kıtada Müslüman düşmanlığı, seçimler öncesi sadece söylem veya zaman zaman görülen saldırılarla sınırlı kalmayarak yasal düzenlemelere de yansıdı. Bu değişikliklerle İslamofobi, artık daha fazla hükûmet politikalarına etki ederken Müslümanlar da seçim malzemesi hâline getirildi.

Bunun en son örneklerinden biri, aşırı sağcıların iktidarda olduğu Avusturya’da görüldü. Seçimlerden sadece bir hafta önce Avusturya parlamentosu, ilkokullarda başörtüsü yasağını onayladı. Yasada “başın tamamı vurgusu yapılarak, Yahudilikte kafanın bir kısmını örten “kipa” ve Sih inancına mensup çocukların saçlarını kapatmak için taktığı “patkanın” yasaklanmaması, yasanın Müslümanlara yönelik kurumsal ve sistemli ayrımcılığın en belirgin göstergesi olarak görüldü.

ÖĞRENCİ VELİSİNE DE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI

Fransa’da ise Senato, hükûmetin hazırladığı okul kanunu kapsamında okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan maddeyi onayladı. Yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis’te de onaylanması gereken düzenlemeyle okul gezilerinde laikliğin uygulanmasına ilişkin yasal bir boşluğun doldurmasının amaçlandığı savunuldu. Fransa Camiler Birliği Başkanı Muhammed Moussaoui, maddenin din özgürlüğüne aykırı olduğunu vurgulayarak, milletvekillerine bu maddeyi kabul etmemeleri çağrısında bulundu.

DANİMARKA’DA AŞIRI SAĞDAN PROVOKASYON

Danimarka’da da aşırı sağın provokasyonları devam ediyor. Aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 22 Mart’ta parlamento önünde kılınan cuma namazını protesto için Kur’ân-ı kerim yaktı. Danimarka Halk Partisi Milletvekili aşırı sağcı Martin Henriksen de cuma namazı kılmak için parlamento önünde toplanan kalabalığı sözlü tacizde bulunarak tahrik etti.

TÜRK SİYASETÇİYE TEHDİT MEKTUBU

Almanya’da Yenilik ve Adalet Birliği Partisi Genel Başkanı Halûk Yıldız, kendisine iki hafta önce İslamofobik ve tehdit içerikli mektup gönderildiğini söyledi. Yıldız “Evime boş yazıcı kovanları geldi. Bir de zarf vardı ve bizim partinin amblemi vardı. Bizim genel merkezden geldiğini düşünerek zarfı açtım, içinde Kâbe resmi ve affedersiniz üzerine bir pislik konulmuş. Bir de mektup geldi ve içeriğinde ‘Artık haddinizi aşıyorsunuz, bu ülkede Almanlar söz sahibidir ve haddinizi bilmezseniz biz yapacağımızı biliriz’ yazıyordu” dedi.