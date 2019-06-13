Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in 1990’da Kuveyt’i işgalinin ardından Irak’la Suudi Arabistan arasında ilişkiler kesilmişti. Bağdat ve Riyad arasındaki ilişkiler, Aralık 2015’ten itibaren yeniden kurulmasının ardından dönemin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’in ülkeyi ziyaretiyle normalleşme sürecine girmişti. Irak, Suudi Arabistan ilişkilerinin 1990’da kesilmesinin ardından ilk defa bir Suud üst düzey yetkili Erbil’i ziyaret etmiş oldu.

Bakan Sebhan, Ekim 2017’de ABD’li yetkililerle Rakka’nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından ABD’den “Riyad yönetimi Rakka’nın restorasyonu için koalisyona 100 milyon dolar katkıda bulundu. ABD, Riyad’ın cömert katkısından dolayı memnun” açıklaması gelmişti.