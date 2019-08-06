Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Buna göre üç saldırıda toplam 30 kişi öldü. 30 kişinin hayatına mal olan “beyaz ırkçı” saldırılar, bu tür olayların “terörizm” kapsamında değerlendirilmesi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırılar sonrasındaki açıklamaları kamuoyunu tatmin etmedi. Demokratların başkan adaylarından senatör Bernie Sanders, Trump’a “Sayın Başkan ırkçı, nefret dolu ve göç karşıtı söyleminize son verin. Kullandığınız dil, radikalleri cesaretlendiren bir iklime sebep oluyor” diye seslendi. Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi İstihbarat Müdiresi Heidi Beirich de Trump’ın etnik köken merkezli söylemlerinin ABD’yi herkes için daha tehlikeli bir ülke yaptığının altını çizdi. Saldırıların ardından ABD’de beş günlük yas ilan edildi. Trump ise düzenlediği basın toplantısında “beyaz ırkçılığın” herkes tarafından kınanması gerektiğini söyledi.